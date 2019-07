Schwanenhaus: Regenrohre aus Kunststoff

In der letzten Ratsversammlung fragte die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER nach den Abarbeitungen nach den wiederholten Diebstählen von Kupferregenrohren am Schwanenhaus.Insbesondere wollten wir wissen, welche konkreten Ergebnisse die Gespräche des Amtes für Gebäudemanagement mit der Unteren Denkmalbehörde erbracht haben, nachdem die Stadtverwaltung Kunststoffregenrohre in Kupferoptik angebracht hatte und diese zwischenzeitlich wieder durch Kupferregenrohre ersetzt wurden.Die Verwaltung teilte mit, dass der Unteren Denkmalbehörde die Anbringung von Kunststoffregenfallrohren angezeigt, von dort akzeptiert wurde und keine weiteren Auflagen zur Wahrung des Denkmalschutzes gemacht worden sind. Die vorhandenen Rinnen und Traufbleche aus Kupfer sind konstruktiv bedingt schwerer zu stehlen und daher „nur“ beschädigt worden. Diese Beschädigungen wurden durch eine Dachdeckerfirma repariert. Sollte es auch dort wiederholt zu Diebstahlversuchen kommen, würde eine denkmalrechtliche Erlaubnis beantragt, um auch dort Kunststoffregenrohre in Kupferoptik anbringen zu dürfen.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Diese Antwort hat uns in Teilen überrascht, da Bürger, die ehrenamtlich viel Zeit am Schwanenhaus und im Hofgarten verbringen berichteten, dass vor rund drei Wochen die Kunststoffregenrohre wieder durch Kupferregenrohre ersetzt wurden.Nun denn und wie auch immer, dem Schutz des Eigentums aller Düsseldorfer Bürger und Steuerzahler muss die Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf deutlich mehr Bedeutung beimessen.“