Schwanenhaus – FÜNFTER Diebstahl von Kupferregenrohren seit Neujahr

In den ersten Tagen des Jahres 2019 wurden am Schwanenhaus viermal die Kupferregenrohre gestohlen und ersetzt.In den letzten zwei Monaten gab es dann keine Vorfälle.Nun, in der Nacht vom 2. auf den 3. März 2019 kam es zum fünften Diebstahl.Walter Hermanns, Hofgartenfotograf und Bürgermitglied der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Es ist unglaublich, wie Oberbürgemeister Thomas Geisel, die Verwaltung der Landeshaupstadt Düsseldorf, der Ordnungsdienst und die Polizei sich hier verhalten. Die Spaziergänger im Hofgarten äußern sich von kopfschütteln bis hin zu Worten, die ich lieber nicht wiedergeben möchte. Es zeigt jedoch, dass die Stadt nicht Willens ist, ihr Eigentum wirksam zu schützen. Sowohl ein unter Denkmalschutz stehendes Schwanenhaus kann ebenso wiederholt beschmiert und bestohlen werden, wie der lebensrettende Defribillator am Rathaus-Ufer zerstört werden konnte.Wann endlich werden die richtigen Konsequenzen gezogen? Wann endlich schützt die Stadt ihr Eigentum? Wann endlich wird der Ordnungs- und Servicedienst zu dem entwickelt, was sein Name sagt? Wann endlich werden die freien Stellen besetzt? Wann endlich werden das Schwanenhaus, Defribillatorstationen und andere Standorte mit Kameras überwacht, die bei Benutzung auslösen?So, wie sich die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER immer für den Tierschutz einsetzt, so setzt sich auch immer für den Schutz städtsichen Eigentums ein, den das haben wir alle mit unseren Steuern bezahlt.“