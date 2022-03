Schwänin Bianca tot: Warum haben Stadt und Feuerwehr so versagt?

Die Schwanenmutter, Margarete Bonmariage ergänzt: „Das ist so unendlich traurig, so sinnlos. Die von uns auf den Namen Bianca getaufte Schwänin war, abgesehen vom Humpeln, völlig gesund. Ich hatte oft bei der Feuerwehr angerufen und mitgeteilt, dass im Hofgarten einen humpelnde Schwänin lebt, der es, abgesehen von dieser Behinderung, völlig gutgeht. Es gab keinen Grund, sie mitzunehmen und zu töten. Ich bin unendlich traurig. Außerdem bin ich wütend und extrem verärgert. Als ich Anfang Januar hier im Hofgarten alles der Stadt übergeben habe, habe ich klar und deutlich auf Bianca hingewiesen. Man versprach mir, dass ihr kein Leid geschehe. Nun, zwei Monate später kam es zur Ermorderung!“Torsten Lemmer, Ratherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Dieser Vorfall ist ungeheuerlich! Wir werden dies in Form einer Anfrage aus aktuellem Anlass schon in der Ratsversammlung am Donnerstag thematisieren.“Fotos: Hofgartenfotograf Walter Hermanns