Rüstungsaktien bald nachhaltig? - Papiere des Rüstungstechnik-Konzerns Hensoldt oder von Rheinmetall seit Jahresbeginn zeitweise um 80% im Plus

Auch wenn es nach Einschätzung des Kapitalmarktkenners Robert Halver von der Baader Bank an der Börse nicht "schick", ja während des Kriegs sogar zynisch sei, über Rüstungsaktien zu sprechen, gebe es doch genug Anleger, die sie kauften. "Die Investoren kaufen, die großen und die kleinen."Was die Finanzierung von Rüstungskonzernen angeht, da könnte die Europäische Kommission bald neue Richtlinien veröffentlichen. Nachdem die EU in ihrer sogenannten Taxonomie zuletzt Atomkraftwerke unter öffentlichem Protest als nachhaltig eingestuft hatte, stehen nun Rüstungsfirmen auf dem Prüfstand. Die Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem, das es Anlegern erleichtern soll einzuschätzen, welche Firma oder Branche grün, sozial und ethisch ist. Das soll helfen, privates Kapital dorthin zu lenken, wo es den größten Nutzen für Mensch und Natur entfaltet. Die soziale Taxonomie ist noch in der Entwurfsphase.Ein im Juli veröffentlichter Zwischenbericht weckte aber schon Ängste bei der Rüstungslobby, pauschal als sozial schädlich deklariert zu werden. Die Branche selbst hält sich für nachhaltig, da sie Frieden, Freiheit und Demokratie in Europa sichere. Eine höchst umstrittene Sichtweise, die aber angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine neu diskutiert werden dürfte.