Rheinbahn erfasst endlich Unfälle mit Tieren

Aufgrund einer Anfrage der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER teilte die Rheinbahn in der Ratssitzung vom März 2019 mit, dass sie Unfälle mit Tieren nicht erfasst. Das nahm die Fraktion zum Anlass, nun den Antrag zu stellen, dass diese Unfälle und ihre Folgen lückenlos statistisch erfasst werden. In der gestrigen Ratsversammlung teilte die Verwaltung mit, dass die Rheinbahn nun ihre Fahrer angewiesen hat, jeden Unfall vollständig an die Leitstelle zu melden.Claudia Krüger, Vorsitzende der Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Wieder einmal ein Erfolg! Jedes Tier, welches in Unfällen mit Rheinbahnfahrzeugen verletzt oder getötet wird, ist eines zu viel. Aber ab jetzt wird es nicht mehr vertuscht, sondern erfasst. Ab jetzt kann nach jedem Unfall festgestellt werden, wie es dazu kam. Und es können Schlußfolgerungen gezogen werden, um künftige Unfälle und künftiges Tierleid vermeiden zu helfen.Ich bin meiner Fraktion dankbar, dass sie mich seit vielen Jahren in der politsichen Arbeit unterstützt. Genauso bedanken möchte ich mich bei den aufmerksamen Bürgern in Düsseldorf, die schon seit langem wache Augen haben und Vorfälle an mich bzw. die Geschäftsstelle melden.Hier hat sich wieder einmal gezeigt, wenn man lange hartnäckig am Thema dran bleibt, dass sich dann das Staatsziel Tierschutz, Artikel 20a Grundgesetz, auch endlich durchsetzt. Als Spitzenkandidatin der Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL – TIERSCHUTZ hier! ist für mich klar, dass mit dem gleichen Beharrlichkeit auch von Brüssel und Straßburg für die Tiere vieles erreicht werden kann. Auch dort werde ich mich genauso konsequent einbringen.“