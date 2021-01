Recylinghof für den Düsseldorfer Süden wird nun auch von SPD/VOLT gefordert

„Nun wirkt wieder einmal der FREIE WÄHLER Effekt, will heissen, das unsere Idee erst abgelehnt und dann, Monate später, von anderen mit ihrem Briefkopf erneut aufgegriffen wird“,erklärt Bezirksvertreter Peter Ries, FREIE WÄHLER und Mitglied im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen.„SPD und VOLT beantragen nun in der Ausschusssitzung am 22. Januar einen Recylinghof für den Düsseldorfer Süden. Die Verwaltung soll in Gesprächen mit der AWISTA einen geeigneten Standort finden, denn der Bedarf an umweltgerechten Möglichkeiten des Müllabbaus nehme stark zu.Wir freuen uns für die betroffenen Düsseldorfer Bürger, wenn ein weiterer Recylinghof an den Start geht. Schön, dass die SPD nun unser diesbezügliches Ansinnen unterstützt und aufgreift.“Foto: (c) duesseldorf.de_umweltamt_umweltthemen-von-a-z_abfall_recyclinghoefe