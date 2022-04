Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER wählt Britta Zur gerne zur Beigeordneten

Dazu erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Wir freuen uns, wenn Frau Zur bald als Beigeordente in Düsseldorf und für die Düsseldorfer Bürger tätig wird. Sie hat uns überzeugt und wir wählen sie gerne. Was sie in ihrem bisherigen beruflichen Leben als Staatsanwältin und Polizeipräsidentin geleistet, zeichnet sie aus. Wir hoffen, dass sie so bleibt, wie sie menschlich ist und frischen Wind ins Rathaus bringt.Sowohl im Düsseldorfer Leistungssport (Fußball, Eishockey, Handball, etc.), als auch im Breitensport für Otto-Normal-Sportler gibt es viel zu tun. Und auch die zwei Jahre Corona haben bei vielen Schülern Spuren hinterlassen.Aber auch der Bürgerservice muss deutlich verbessert werden. Die Klagen vieler Düsseldorfer über ihre Erlebnisse beim Einwohnermeldeamt, bei der Kfz-Zulassungsstelle oder auch im Ausländeramt werden dem Anspruch, den Düsselsorf an sich selber stellt, nicht gerecht.Wir wünschen Frau Zur für die neue Aufagbe alles erdenklich Gute, glückliche Händchen und starkes Durchsetzungsvermögen – für Düsseldorf!“Foto: © Polizei Gelsenkirchen, Thomas Nowaczyk_gelsenkirchen.polizei.nrw_die-behoerdenleitung-0