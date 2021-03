Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER fragt OB Keller

Die Presse berichtet, dass es am Schauspielhaus Düsseldorf seit zweieinhalb Jahren Rassismus gegenüber dem Schauspieler Ron Ighiwiyisi Iyamu gibt und auch der Intendant Wilfried Schulz spätestens seit Juni 2020 informiert ist.Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „In Düsseldorf hat Rassismus keinen Platz! Ich gehe davon aus, dass auch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller informiert ist und schon längst gehandelt hat. In Tradition von Heinrich Heine, Gustav Gründgens, Luise Reiner, Jürgen Habermas, Wim Wenders, Marius Müller-Westerhagen, Campino, Doro Pesch, Heike Makatsch und weiterer Persönlichkeiten gilt: Nähe trifft Freiheit – nicht Rassismus!In Düsseldorf darf man nicht auf Rassismus treffen. In Düsseldorf muss gegen jede Form von Rassismus entschieden gehandelt werden. Im Namen unserer Ratsgruppe habe ich heute den Oberbürgermeister angeschrieben.“Fotos: © Landeshauptstadt Düsseldorf_David Young