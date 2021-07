Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER fordert den OB auf, den Großmarkthändlern und dem Autohaus jetzt zu helfen

In der Ratsversammlung am 1. Juli haben CDU, Bündnis90/GRÜNE, SPD/VOLT und FDP für die Auflösung des Großmarkts gestimmt.Dazu erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Wir haben selbstverständlich gegen die Auflösung des Großmarkts gestimmt. Uns ist völlig unerklärlich, warum es gestern dafür eine so große Mehrheit gab. 1.000 Arbeitsplätze und rund eine halbe Milliarde Euro Umsatz im Jahr sind betroffen! Außerdem ist bekannt, dass auch ein Autohaus mit seinen Mitarbeitern, seiner Tradition und seinen zufriedenen Kunden von dieser Entscheidung betroffen ist.Wir verstehen nicht, warum Stadtverwaltung und CDU, Bündnis90/GRÜNE, SPD/VOLT und FDP hier jetzt so rigoros vorgehen.Wir verstehen auch nicht, warum man den Händlern des Großmarkts und dem Autohaus nicht behilflich ist, ein Ersatzstandort zu finden.Hier sind viele Familien und Existenzen betroffen. Die Aussagen, man könnte auch nach Venlo fahren und Autos verkaufen auch andere, sind in ihrer Frechheit, Arroganz und Unmenschlichkeit nicht auszuhalten!Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER bedauert diese falsche Entscheidung sehr. Wir hoffen, dass Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller sich jetzt trotzdem den Schicksalen der Betroffenen annimmt und trotzdem mithilft, dass schnellstmöglich sowohl ein neuer Standort für den Großmarkt, als auch ein Standort in der Nähe des alten für das Autohaus gefunden wird. Warme Worte helfen nicht mehr – nur Taten!“Fotos: Grossmarkt Düsseldorf __ c __ grossmarktgilde.de und pixabay