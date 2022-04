Rat stimmt gegen eine Aufstockung für Geflüchtete in Warschau

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE Wähler: "Die Bevölkerung von Warschau wuchs innerhalb kürzester Zeit um knapp 15% an. In der gestrigen Ratsversammlung trug der Stadtdirektor zur Situation der Ukraineflüchtlinge in Düsseldorf vor. Bei uns sind die Herausforderungen schon groß. Wieviel mehr in Warschau? Deshalb schlugen wir vor, die 100.000,- Euro um 250.000,- Euro auf 350.000,- Euro zu erhöhen. Leider wurde unserem Vorschlag nicht zugestimmt."Foto: pixabay