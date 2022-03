Rat aktuell: Kämpfen Düsseldorfer Rechtsextremisten in der Ukraine?

Wie man bei näherer Recherche erfährt, sind unter den Kämpfern aus anderen Ländern auch Rechtsextremisten. Da Düsseldorfer Rechtsaußen immer wieder auffällig geworden sind, fragt der Experte in diesem Bereich, Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER die Verwaltung:1.) Welche konkreten Erkenntnisse liegen der Stadtverwaltung Düsseldorf über mögliche Ausreisen und Beteiligungen von Bürgern mit Wohnsitz in Düsseldorf im Ukraine-Krieg vor?2.) Welche konkreten Erkenntnisse liegen der Stadtverwaltung Düsseldorf über mögliche Ausreisen und Beteiligungen von Rechtsextremisten mit Wohnsitz in Düsseldorf im Ukraine-Krieg vor?3.) Welche weiteren konkreten Erkenntnisse liegen der Stadtverwaltung Düsseldorf über rechtsextremistsiche Aktionen, Beteiligungen oder/und Planungen aus Düsseldorf vor?Foto: pixabay