Prüfantrag für Blumendächer auf Bushaltestellen beschlossen

Nachdem sich bereits der Ausschuss für Umweltschutz einstimmig für den von der Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER eingebrachten Antrag aussprach, stimmte nun auch der Ordnungs- und Verkehrsausschuss dafür, dass die Verwaltung prüfe, ob und unter welchen Voraussetzungen es auch in Düsseldorf möglich ist, Bushaltestellen mit Blumendächern auszustatten.Ratsherr a.D. Jürgen Krüger, Bürgermitglied der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Am 4. Juli 2019 hat der Stadtrat den Klimanotstand für Düsseldorf mehrheitlich beschlossen. Am 10. Juli wurde bekannt, dass Utrecht 316 Bushaltestellen mit einem Blumendach ausgestattet hat. Am 12. Juli hat unsere Fraktion den Antrag in den Umweltausschuss eingebracht. Nach Befassung dort wurde er in den Ordnungs- und Verkehrsausschuss überwiesen. Am 27. November wurde er nun endlich final beschlossen.Jetzt ist die Verwaltung dran. Nächstes Frühjahr rufen wir dann das Thema wieder auf.“