Prüfantrag: Bushaltestellen mit Blumendach

In Utrecht haben 316 Bushaltestellen ein Blumendach bekommen. Das kühlt während des Sommers und ist attraktiv für Bienen und Hummeln. Deshalb stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses den Antrag, dass die Verwaltung prüfen möge, ob und unter welchen Voraussetzungen es auch in Düsseldorf möglich ist, Bushaltestellen mit Blumendächern auszustatten.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Angesichts des Klimawandels, des Artensterbens, dem Hitzesommer 2018, dem Ausrufen des Klimanotstands in Düsseldorf am 4. Juli 2019 ist es ernsthaft zu überlegen, ob wir nicht auch in Düsseldorf die Bushaltestellen mit Blumendächern ausstatten. Das ist bestimmt auch ein Schritt zur CO2-Reduzierung.“