Propaganda - Wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wird

Der Bundestagswahlkampf 2021 zeigte anschaulich, was kommt an. Noch immer verfängt die „Roten Socken“ Kampagne. Die Angst vor der LINKEN, dann doch lieber die sich einig zeigende SPD stärken. Die Bürger haben ein Gespür für die inneren Kämpfe und nach Außen wirkende Propaganda, keine Erklärung. Der Landtagswahlkampf in NRW 2022 hat begonnen.



zwei Anhänge 1. „Wirksamkeit von Propaganda“ und „Mao Zedongs Propaganda“,

zwei Nachträge 1. „Die entfremdete Information“ und 2. „Information und das System Technik“.

Fazit

Wer den Titel „Propaganda“ liest, denkt an Beeinflussung, Manipulation. Doch selten an die verschiedenen Aspekte, vielschichtigen Sichtweisen und Wirkungskreise der Bewusstseinsebenen.Die Unternehmungen der handelnden Personen stimmen in einem Ziel immer über ein, sie wollen Wirkung erzielen. Vielen fehlen die nachvollziehbaren Begründungen und Wirkungsweisen von Propaganda, wie die öffentliche Meinung entsteht und bewusst geformt wird. Diesem Manko hilft der Westendverlag durch die deutsche Übersetzung des wichtigen Standardwerks aus 1962 zur Propagandaforschung des französischen Philosophen Jaques Ellul durch Christian Driesen ab.Die fünf Kapitelüberschriften zeigen die notwendige Struktur und Erarbeitung des komplexen Themas auf und werden ergänzt durch:Philosoph Jaques Ellul zeigt durch seine Vergleiche von Ost und West, Propaganda ist in Diktaturen und Demokratien zu Hause. Propaganda wirkt nicht nur nach Außen auch nach Innen in die Gesellschaft. Sie bewirkt tiefgreifende Veränderungen, Vorurteile werden verstärkt. „Das moderne Leben verleitet uns dazu, darauf zu warten, zum Handeln angeregt zu werden“.Wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wirdÜbersetzt von Christian DriesenErschienen 20.09.2021 im WestendverlagSeitenzahl: 450Ausstattung: Hardcover mit Schutzumschlag ISBN: 978-3-86489-327-8

