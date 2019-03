Presseerklärung Graue Panther

Das die Renten sicher sind, ist schon lange nicht mehr das, was man Realität nennt. Gefahr auf Altersarmut trotz einem lebenslangen Arbeitsleben da schon mehr! Senioren, also die Menschen, die jedes Land in der Europäischen Union mit allen Kräften stabil gemacht haben, werden nicht nur bei der Rente zu oft vergessen. In zu vielen politischen Beschlüssen zeigen die Staaten, dass sie offensichtlich noch nicht verstanden haben, dass es so nicht weiter geht.Seit dem heutigen Tag wurde bei der Sitzung zur Zulassung der Parteien für die Europawahl am 26. Mai 2019 in Berlin endlich wieder eine Kraft wählbar gemacht, die sich für die Belange der Senioren kümmert: DIE GRAUEN PANTHERDie nicht unbekannte Partei ist nach ihrer Umstrukturierung wieder da. Mit vollem Einsatz für die älteren Menschen in Europa.