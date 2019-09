Politische Gremienarbeit wird nun auch für Bezirksvertreter und Bürgermitglieder leichter möglich

Düsseldorf, 12. September 2019Die Stadt Düsseldorf beschlossen, alle Ratsmitglieder bzw. Bürgermitglieder in Fachausschüssen mit I-Pads auszustatten, damit dadurch viel Papier gespart und die Gremienarbeit vereinfacht wird.Während den Ratsmitgliedern auch der dazu prassende Stift und eine externe Tastatur zur Verfügung gestellt wurden, wurde dies bei den Bürgermitgliedern eingespart.„Wie soll ich als gewähltes, ordentliches Mitglied in der Bezirksvertretung 10 und auch im Seniorenrart meine Arbeit ordentlich und gewissenhaft machen, wenn mir die Stadt nur ein unzulängliches Arbeitsmittel zur Verfügung stellt?“, fragte und kritisierte Peter Ries, FREIE WÄHLER Garath-Hellerhof und Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER Düsseldorf.Heute teilte die Verwaltung mit, dass auch die Bezirksvertreter, die Bürgermitglieder in den Fachausschüssen sowie im Beirat zur Förderung der Belange für Menschen mit Behinderungen, im Integrationsrat, im Jugendrat und im Seniorenrat entsprechend ausgestattet werden.Peter Ries: „Und wieder einmal zeigt sich, dass der FREIE WÄHLER Effekt wirkt. Wenn man gute, sachliche, vernünftige Argumente vorträgt, dann kommt etwas Gescheites dabei raus.“siehe dazu auch die PM der FWG Garath Hellerhof