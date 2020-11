Pflegesituation in NRW unhaltbar

Düsseldorf : Landtag NRW |

Bundesweit gesehen ist eine Steigerung von 8,5 % in einem Jahr der anerkannt Pflegebedürftigen zu verzeichnen, bei steigender Nichtanerkennung der Anträge. Bei gleichzeitigem Rückgang der Pflegeplätze 2019 in NRW um 2.581.

Es müssen noch mehr in der Häuslichkeit gepflegt werden.

Augen zu und durch ODER

Durch die fehlenden Pflegekräfte allgemein, wirkt sich dies auch auf die ambulanten Dienste aus, die zusätzlich in der Häuslichkeit fehlen.Das Land NRW pflegt keine Statistik der Pflegebedürftigen. Fordert aber gleichzeitig in § 8 des Alten- und Pflegegesetzes NRW (APG) als Aufgabe derbei der Sicherung und Weiterentwicklung der örtlichen Angebote mitzuwirken und integrierte Unterstützung-, Entlastungs- und Vernetzungsstrukturen aufzubauen. Bei Investitionsvorhaben teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen ist die Kommunale Konferenz Alter und Pflege beratend zu beteiligen.eine weitergehende Information finden Sie in "Aktiv altern in NRW"