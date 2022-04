Paradiesische Zustände in Deutschland - eine AfD von nur 10%, das durch wachsenden Wohlstand für möglichst viele erkauft wurde

Dieses Desaster für die Parteien der Mitte kommt aber nicht allein. In Ungarn hat Anfang April Viktor Orbán – auch nicht gerade ein lupenreiner Demokrat – mit seiner Fidesz-Partei 53 Prozent der Stimmen errungen. Ein Kantersieg, der sicher durch die Schikane gegen die Opposition begünstigt wurde, aber nicht allein dadurch erklärbar ist. In Italien, einem Kernland Europas, liegen in allen Umfragen rechtspopulistische bis rechtsradikale Parteien zusammen bei mindestens 40 Prozent. Und im November werden die Midterm-Wahlen in den USA einen ersten Aufschluss darüber geben, ob der Wahlsieg der Demokraten von Dauer sein wird oder nur eine Atempause war vor der Rückkehr Trumps oder eines anderen radikalisierten Republikaners.Dagegen haben wir in Deutschland paradiesische Zustände, mit einer AfD, die, aufs ganze Land gerechnet, kaum mehr als zehn Prozent bekommt. Aber es wäre fahrlässig, sich darauf zu verlassen, dass die Menschen hier für alle Zeiten gegen Hetze und Demagogie immunisiert sind. Zumal die Zustimmung zur Demokratie immer auch durch wachsenden Wohlstand für möglichst viele erkauft worden ist...