OSD muss auch in Außenbezirken sichtbar wirksam sein

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, den Ordnungs- und Servicedienst so zu ertüchtigen (mehr Personal, mehr Fahrzeuge, etc.), dass in allen Stadtteilen, insbesondere in den Außenbezirken, Mitarbeiter jeden Tag im Jahr (auch Sonn- und Feiertags) erreichbar sind und dann auch tatsächlich sich – wenn nötig – binnen 30 Minuten vor Ort um das Problem kümmern und dem Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf spätestens in der Sitzung vom 18. Juni 2020 über den Sachstand umfassend zu informieren.Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke, Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Die Bürger in den Stadtteilen, insbesondere in den Außenbezirken, vermissen oftmals einen Ordnungs- und Servicedienst, der bei ihnen vor Ort erreichbar ist. Das Gefühl der Bürger für Ordnung und Sicherheit nimmt seit Jahren ab.Einige Beispiele, hier nur aus dem Stadtbezirk 5: Parken von Besuchern in Wohngebieten anlässlich von Messen, Fußballspielen oder Urlaubsparkern; unerlaubte Nutzungen der Angermunder Baggerseen zum Baden; Feierlichkeiten bis weit nach 22.00 Uhr, so dass Unbeteiligte massiv in ihrer Nachtruhe gestört werden.“Foto: © Landeshauptstadt Düsseldorf, Ordnungsamt_07.10.2019