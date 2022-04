OSD-Dienstkräfte suchen den Hofgarten regelmäßig u.a. nach Wetterlage auf!

Zu den Antworten erklärt Torsten Lemmer: „Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER fragte in der letzten Ratsversammlung die Verwaltung:1.) Wie konkret wird die Stadtverwaltung Düsseldorf dem Problem freilaufender, nichtangeleinter Hunde im Hofgarten begegnen, damit Verletzungen und Todesfälle von im Hofgarten lebender Tiere nachhaltig verhindert werden?2.) Wie konkret wird die Stadtverwaltung Düsseldorf dem Problem der Vermüllung im Hofgarten begegnen, da die Anzahl der vorhandenen bzw. in den nächsten Monaten hinzukommenden Abfallbehälter nicht hinreichend genug genutzt werden?3.) Wie konkret wird die Stadtverwaltung Düsseldorf dem Problem des unsachgemäßen Gebrauchs von E-Skootern im Hofgarten begegnen, da dadurch sowohl erholungssuchende Spaziergänger und im Hofgarten lebende Tiere gefährdet werden, als auch die Natur, Rasen, Pflanzen, Begrünungen geschädigt werden?Für die Verwaltung antwortete die zuständige Beigeordente, Helga Stulgies: „Gemäß der Düsseldorfer Straßenordnung sind Hunde in Grünanlagen nur angeleint und auf Wegen zu führen.Die Verwaltung setzt auf die Information der Bevölkerung und senisbilisiert Hundebesitzerinnen und -besitzer hinsichtlich ihres Verhaltens im Grünen. Das Faltblatt „Raus in die Natur – mit dem Hund in Düsseldorf“ informiert übersichtlich über die geltenden Regeln. Die Informationen finden sich zudem online auf der Website des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes. Zusätzlich weisen Schilder im Hofgarten darauf hin.Die Dienstkräfte des Ordnungs- und Servicedienstes suchen den Hofgarten regelmäßig im Rahmen der personellen Möglichkeiten und unter Beachtung der gesamtstädtischen Einsatz- und Wetterlage auf …Bei Bedarf kann die Anzahl der Saisontonnen erhöht werden.Ferner erfolgen neben den Reinigungsintervallen in der Woche auch Reinigungen und Leerungen der Papierkörbe an den Wochenenden. Hierfür werden ab diesem Jahr neben den routinemäßigen Reinigungsdurchgängen Einsatzteams für Grünanlagen eingesetzt, die Abfallablagerungen entfernen.Die Kontrolle von ordnungswidrigem Befahren abseits der gemeinsamen Geh- und Radwege, die dem Radverkehr zugeteilten Verkehrsflächen getrennter Rad- und Gehwege sowie Fahrradstreifen innerhalb von Park- und Grünanlagen obliegt den entsprechenden Ordnungsbehörden. Weitere Maßnahmen, wie z.B. eine automatische Drosselung oder ein Abschalten der Fahrzeuge beim Befahren von Grünanlagen sind aufgrund der aktuellen rechtlichen Grundlage nicht möglich.Es liegen keine Erkenntnisse und/oder aktuelle Beschwerden über den unsachgemäßen Gebrauch von E-Scootern im Hofgarten vor. Hinweise auf in der Grünanlage abgestellte E-Scooter sind beim OSD nur vereinzelt eingegangen und wurden umgehend zwecks Beseitigung an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet.“Foto: pixabay