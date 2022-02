Olaf Scholz: Rasanter Absturz in Umfrage! Hat er den Mund zu voll genommen?

„Wer Führung bestellt, der kriegt sie auch“, hatte der Sozialdemokrat versprochen. Doch nun kritisieren Journalisten und politische Gegner das Abtauchen des Kanzlers mitten in den Krisen. Auf Pressekonferenzen sind keine klaren Aussagen von ihm zu vernehmen, er redet lieber an den Fragen vorbei, als sich unbequemen Themen zu stellen.Zu viel versprochen hat Scholz definitiv bei der Impfkampagne: Bis Ende Januar sollten 80 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine Impfung im Arm haben. Dieses Ziel wurde weit verfehlt.