Öffnungszeiten von Bürgerbüros und der Kfz-Zulassungsstelle im Sinne der Kunden ausdehnen

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, zu ermitteln, welche Voraussetzungen (Personal, Räume, Arbeitsausstattungen, Finanzen) vorhanden sein müssen, um die Bürgerbüros in den Stadtteilen in die Lage zu versetzen, durch Ausdehung der Öffnungszeiten an Abenden bzw. Samstagen den Lebens- und Arbeitsgewohnheiten der Kunden entgegen zu kommen und dieses dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 vorzustellen.Chomicha El Fassi, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Gemäß Ampel-Kooperationsvertrag 2014-2020 (Seite 4) war eine bürger- und unternehmensfreundliche Verwaltung geplant, denn diese entscheidet mit darüber, ob Bürger mit der Stadtverwaltung zufrieden sind und ob sich Unternehmen in Düsseldorf niederlassen. Ziel ist es, den Bürgern mehr Service und kürzere Wartezeiten zu bieten. Der weitere Ausbau der Bürgerbüros in den Stadtteilen mit allen Verwaltungsleistungen, wie z.B. auch der KFZ-Zulassung, sowie eine weitere Anpassung der Öffnungszeiten an die Lebens- und Arbeitsgewohnheiten der Kunden war gewollt.Und ehe der Aufschrei kommt, wie kann man sowas fordern, dass ist den Arbeitnehmern nicht zuzumuten und warum setze gerade ich mich als Betreibsratsvorsitzende dafür ein, sage ich, ausatmen, nachdenken. Eine kundenfreundliche und deutliche Ausweitung der Öffnungszeiten bedeutet nicht, dass die Arbeitszeiten der Mitarbeiter ebenso deutlich anwachsen. Entweder arbeiten die jetzigen Beschäftigten zu anderen Zeiten, wer später anfängt, kann auch später aufhören und, auch das ist gewollt, mehr Beschäftigte decken die zusätzlichen Zeiten, z.B. durch Teilzeit ab.“