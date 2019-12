Öffentliche Gebäude Düsseldorfs müssen barrierefrei erreichbar sein

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, eine Bestandsaufnahme und -analyse aller städtischen Gebäude zu erarbeiten hinsichtlich ihres barrierefreien Zugangs und dieses dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 vorzustellen.Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke, Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Gemäß Ampel-Kooperationsvertrag 2014-2020 war geplant, die gesetzlichen Anforderungen zur Schaffung barrierefreier öffentlicher Gebäude umzusetzen. Das ist noch nicht überall und nicht vollständig erreicht. Deshalb stellen wir diesen Antrag, damit aufgrund dieses Ergebnisses der Rat entsprechende Umsetzungsaufträge beraten und beschliessen kann.Die UN-Behindertenrechtskonvention trat am 3. Mai 2008 in Kraft. Sowohl für Behinderte, als auch für Familien mit Kinderwägen muss es in Düsseldorf möglich sein, alle öffentlichen Gebäude barrierefrei zu erreichen.“Fotos:Rollator = pixabayRathaus Kaiserswerth = (c)wikimedia.org_wikiRollstuhl = pixabay