OB-Live-Talk mit den Beschäftigten der Stadtverwaltung kostete 8.352 Euro Steuergeld

Die Verwaltung antwortete, dass „es kein leistungsfähiges System im städtischen Datennetzwerk, das eine interaktive Kommunikation (Live-Stream mit Frage- und Kommentarfunktion und Redaktionssystem im Backend) bei gleichzeitigem – internem und externem - Zugriff von mehreren 1.000 Beschäftigten ermöglicht hätte“, gibt, dass „neben Hektor&Rydzewski (H&R) die Firma MultiBC angefragt wurde. Die Umsetzung konnte für eine Mitarbeitendenveranstaltung in dieser Größenordnung, der spezifischen Aufgabenstellung und der zeitlichen Rahmenbedingungen nur von H&R sichergestellt werden“ und das „für den Live-Talk einmalige Kosten in Höhe von ca. 7.200 Euro netto zzgl. der monatlichen Kosten angefallen sind. Diese Infrastruktur steht allen Dezernaten und Ämtern für interne Veranstaltungen dieser Art zur Verfügung. Für das benötigte Basissystem sowie notwendige Dienstleistungen fallen monatliche Kosten in Höhe von 2.850 Euro/netto bei einer Laufzeit von 24 Monaten an. Die Kosten einer Mitarbeitendenveranstaltung unter Anmietung einer Halle hätten sich im fünfstelligem Bereich bewegt.“Ratsherr Torsten Lemmer, Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Das der Chef der Verwaltung mit den Beschäftigten der Düsseldorfer Stadtverwaltung sprechen möchte bzw. auch umgekehrt, ist gute, erprobte Praxis. Beim einstündigen Live-Talk am 08.12.2020 für 8.352 Euro Steuergeld waren die Redeanteile Chef/Mitarbeiter jedoch klar verteilt. Eine wirkliche Diskussion und beispielsweise auch Anmerkungen des Personalrats fehlten.Dieses Tool soll nun zwei Jahre lang für Gesamtkosten von knapp 90.000 Euro genutzt werden. Ersetzt dies jedoch die Veranstaltungen in der Mitsubishi Electric Halle? Bedeutet der zweijährige Vertrag, dass der Arbeitgeber, die Landeshauptstadt Düsseldorf, bis dahin keine Personal-Präsenz-Veranstaltungen durchführen möchte? Und wenn diese Infrastruktur nun auch allen Dezernaten und Ämtern für interne Veranstaltungen dieser Art zur Verfügung steht, wurde diese benötigt, weil nichts anderes zur Verfügung stand und wird sie auch genutzt? Hier gibt es noch Vieles zu hinterfragen.“Fotos: (c) duesseldorf.de