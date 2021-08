OB Keller: Wann endlich setzen Sie Recht und Gesetz durch?

„Immer wieder wird über Diebstähle in den Geschäften, über Taschendiebstähle, Graffitis, das „Abzuppeln“, also die zwangsweise Herausgabe von Jacken, Handys und anderen Wertgegenständen sowie Vandalismus auf und rund um den Carlsplatz berichtet,“ erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER und fährt fort:„Nun kam es in der Nacht zum Montag erneut zu Vorfällen. Der Polizei werden die Fälle gemeldet, der Stadtverwaltung sind sie bekannt, aber erneut fragen wir: Was machen OB Keller und Polizeipräsident Wesseler, um diesem Problem nachhaltig und wirksam zu begegnen? Nichts! Es wird nur geredet.Was wurde aus der angekündigten verstärkten Präsenz von Polizei und OSD? Wo sind die ersten der 150 neuen OSD-Kräfte? Was wurde aus Kellers Null-Toleranz-Strategie, die er im Wahlkampf angekündigt hat?Alles leere, hohle Worte.OB Keller: Sind sie wirklich Oberbürgermeister in Düsseldorf? Für die Düsseldorfer Bürger? Für die, die in der Carlstadt und am Carlsplatz wohnen bzw. arbeiten? Oder dürfen die dort „nur“ ihre Steuern und Abgaben bezahlen aber nicht erwarten, dass Recht und Gesetz auch dort gelten?Deshalb, es wird höchste Zeit, dass OSD, Polizei und Justiz den Rechtsstaat durchsetzen!“Foto: pixabay