OB Keller: tear down this mask – Herr Keller: Reißen Sie die Maske runter!

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER erklärt: „Die Maskenpflicht wird mit weiterhin hohen Infektionszahlen begründet. Das überrascht.Sowohl in den Berichten der Verwaltung zu Beginn einer jeden Ratssitzung zur aktuellen Lage der Corona-Pandemie in Düsseldorf, als auch in der Antwort am 3. Februar 2022 auf meine Anfrage haben der Oberbürgermeister und die Beigeordneten, also die Verwaltungskonferenz wiederholt erklärt, dass „die Stadtverwaltung Düsseldorf ihren Beschäftigten ein sehr hohes Schutzniveau [bietet], welches regelmäßig über die allgemeinen Empfehlungen hinausgeht, da der Schutz der Mitarbeitenden sowie die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung in Pandemiezeiten an oberster Stelle stehen. Darüber hinaus setzt die Stadtverwaltung Düsseldorf die bundes- und landesrechtlichen Regelung um und bietet zum einen einer großen Anzahl an Beschäftigten die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten. Zum anderen wird der Zugang zu den Dienstgebäuden kontrolliert, sodass sich nur geimpfte, genesene oder frisch getestete Personen in den Gebäuden der Stadtverwaltung aufhalten."Seit dem Beginn der Pandemie waren von den 10.000 Beschäftigten insgesamt 485 infiziert; Anfang Februar waren es 56.Wie also können diese hohen Schutzmaßnahmen zu weiterhin hohen Infektionszahlen geführt haben?Anfang Februar waren in Düsseldorf rund 30.000 Menschen mit dem COVID-19-Virus infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz lag bei 2.000. Derzeit sind rund 20.000 Düsseldorfer infiziert und die 7-Tages-Inzidenz beträgt 700.Deshalb frage ich:Möchte OB Keller hier seine Macht als Hausherr herausstellen?Wenn doch fast niemand in der Verwaltung mit Corona infiziert ist, warum müssen dann trotzdem zwingend medizinische Masken getragen werden?Wenn trotz der bisherigen Maskentragepflicht sich nun auch der OB angesteckt hat, was nützt es?Ich fordere OB Keller auf, tear down this mask, Herr Keller: Reißen Sie die Maske runter."