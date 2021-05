OB Keller: Nit quake – make!

Am Pfingstwochenende kam es in Düsseldorf erneut zu Vorfällen. Neben einem Autokorso und „Auto-Posern“ rund um die Kö berichtet die Polizei , dass „nach einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am frühen Morgen (Pfingstmontag 24.5.) die Düsseldorfer Polizei eine Mordkommission eingerichtet [hat]. Bei dem bislang unklaren Geschehen wurde ein junger Mann so schwer verletzt, dass Lebensgefahr besteht. Zwei weitere Männer erlitten leichtere Verletzungen. Auch sie müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Die schwierigen Ermittlungen der Mordkommission laufen auf Hochtouren. Insgesamt sollen mehr als zehn Personen an dem Geschehen beteiligt gewesen sein. Ein Polizeihubschrauber war in der Nacht im Einsatz und kreiste im Rahmen der Fahndung über der Innenstadt und dem Hofgarten.Nach den bisherigen Ermittlungen gerieten die beiden Personengruppen gegen 4.20 Uhr zunächst im Bereich der Elberfelder Straße (Richtung Kö-Bogen - Hofgarten) aus nicht bekannten Gründen aneinander. Dabei soll es sich nach jetzigem Stand um eine vierköpfige Gruppe Aggressoren und eine siebenköpfigen Gruppe späterer Geschädigter gehandelt haben. Das Geschehen verlagerte sich offensichtlich in den Hofgarten. Dort kam es, vorbehaltlich der aktuellen Erkenntnisse, zu Angriffen und Verletzungen mit Glasflaschen. Schließlich wurde die Polizei und Rettungskräfte zur Jägerhofstraße gerufen, wo der Schwerverletze gefunden und versorgt wurde. Zwei weitere Verletzte waren im Nahbereich anzutreffen. Die restliche Personengruppe hatte sich in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Eine Person konnte als möglicher tatbeteiligter Aggressor vorläufig festgenommen werden. Inwieweit er an der Tat beteiligt war, ist Gegenstand der Ermittlungen.“Die Stadtverwaltung Düsseldorf teilt in einer Presseerklärung mit, dass „angesichts vieler Beanstandungen und Verstöße gegen Abstands- und Maskenpflicht am Pfingstwochenende, sowie Menschenansammlungen und nächtlichem Autokorso der Autoposer-Szene auf der Kö Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller den Polizeipräsidenten Norbert Wesseler für [Dienstag] Nachmittag in das Rathaus geladen [hat]. Anschließend soll es ein gemeinsames Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der DEHOGA und der Altstadtwirtinnen und –wirte geben.Dazu Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Herr Oberbürgermeister: Nit quake – make!Autokorso, Autoposer, Verstöße gegen die Abstands- und Maskenpflicht – alles wichtig und es schon lange höchste Zeit, hier konsequent wirksam tätig zu werden. Nun den Polizeipräsidenten diesbezüglich zum Gespräch einzubestellen, um danach mit Vor-Ort-Experten, den Altstadtwirten zu sprechen, haben Sie das nicht schon zu Ostern getan? Was hat sich seitdem nachhaltig verbessert?Herr Dr. Keller: Schon in den Jahren 2011 bis 2016, als Sie als Beigeordneter für für Recht, Ordnung und Verkehr in Düsseldorf tätig waren, nahmen Gewalt- und Straftaten in und um den Hofgarten zu.Was muss noch passieren, bis hier Stadt und Land Hand in Hand wieder Herr derr Lage werden?Herr Keller, Sie sind seit rund 200 Tagen im Amt. Sie haben im Wahlkampf versprochen, sich dieses Themas unverzüglich annehmen zu wollen. Wann tun Sie das endlich?Herr Oberbürgermeister: Nit quake – make!“Beispielfoto: (c) polizei.nrw_artikel_bereitschaftspolizei