OB Geisel schafft neues Dezernat – Weitere Stellen für Häuptlinge

Oberbürgermeister Geisel hat gestern Mittag völlig überraschend verkündet, dass für Verkehr ein neues Dezerant gegründet wird.Alexander Führer, beratendes Mitglied im Personal- und Organisationsausschuss: „Diese Nachricht ist der Hammer! Hier werden weitere Stellen für Häuptlinge geschaffen. Der Personaletat wird weiter aufgebläht und die unter OB Erwin eingesparte Dezernetenstelle wieder besetzt.In der Presseinformation des OB heißt es, dass die Fraktionsspitzen der Ampelkoalition für einen solchen Schritt bereits Zustimmung signalisiert haben. Der Vorschlag soll nun in den Fraktionen beraten und dann schnellstmöglich umgesetzt werden.Es gab dazu bisher keine Beratung im Personal- und Organisationsausschuss. Es gibt dazu bisher keine Verwaltungsvorlage für die Stadtratssitzung am nächsten Donnerstag.Dieses selbstherrliche Handeln muss aufhören. Vision, Strategie, zielgerichtetes Vorgehen sehen anders aus. Ich hoffe, dass am 13. September 2020 die Düsseldorfer Wähler die Stadt von der Geiselhaft erlösen.“