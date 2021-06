Nur Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER stimmt gegen die Auflösung des Großmarkts

Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Während LINKE, Die Partei / Klimaliste, SPD/VOLT, Bündnis 90 / GRÜNE, CDU und FDP für die Auflösung des Großmarkts stimmten, stimmte nur die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER dagegen.Die heute vorgetragenen Argumente, wie Sanierungsstau, jährliches Minus, etc. haben uns nicht überzeugt.Schon 2018 haben wir uns mit dem Geschäftsführer, Herrn Peter Hecker, und Großmarktteilnehmern ausgetauscht. Schon damals stimmten wir gegen diese Pläne, die nun wohl, im Blick des heutigen Abstimmungsergebnises am 1. Juli eine Mehrheit im Stadtrat finden werden.Für uns ist klar: Der Großmarkt muss in Düsseldorf erhalten werden.Der Standort Ulmenstraße ist tot.Die Messehallen 8 und 8a stehen auch nicht zur Verfügung.Wo im Stadtgebiet von Düsseldorf soll der Großmarkt ab 2025 betrieben werden?Welche Lösung bietet die Stadt an?Wir bleiben an diesem Thema dran!“Foto: (c) grossmarktgilde.de