Neues aus dem Landtag zum hin und her - THEMA Dichtheitsprüfung

Düsseldorf : Landtag NRW | https://www.alles-dicht-in-nrw.de/

Dichtheitsprüfung: News aus dem Landtag 15.Mai 2019



Wichtig!! Gespräch mit dem Generalsekretär der CDU Nordrhein WestfalenLiebe Mitstreiter/innen,Liebe Leser und Leserinnen,am 13. Mai2019 telefonierte ich mit dem Landtagsbüro von Herrn Josef Hovenjürgen Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalen und bat um Rückruf.Ich kenne Herrn Josef Hovenjürgen seit vielen Jahren, durch viele Telefonate/Treffen und Gespräche. Heute am 15.Mai 2018 erreichte mich sein Rückruf. Er ist wirklich ein Politiker auf welchen ich mich seit Jahren verlassen kann (siehe Abwassersatzung Haltern, Formulierung Koalitionsvertrag usw.) und ich schätze seine Ehrlichkeit gegenüber mir. Nicht unbedingt eine Eigenschaft von Politikern. Jetzt genug gekuschelt.Was mir nicht bekannt war (Euch?) > ein Ministerium ist nicht Weisungsgebunden (in unserem Fall Umweltministerium)Bedingt der Wahrscheinlichkeit der Finalen-Entscheidung versteht BITTE das ich nicht weiter in die Tiefe des Gespräches gehe.