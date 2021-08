Nach 5 Jahren verhindern Sperrbaken das Radfahren am Kö-Bogen I - Der FREIE WÄHLER Effekt wirkt!

Dazu äußert sich Alexander Führer, Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER und Mitglied im Ordnungs- und Verkehrsausschuss: „Hurra, Hurra, Hurra. Danke an Dr. Stephan Keller, der nun, nach 5 Jahren, seinen Worten aus 2016 – damals war er noch Beigeordneter für Verkehr – Taten folgen läßt. Danke an alle, die immer wieder Politik und Verwaltung gefragt haben, wann dieser unsägliche Zustand beendet wird.Seit Jahren haben Tierschutz / FREIE WÄHLER auf diese Problematiken hingewiesen. Seit Jahren ist der Verwaltung bekannt, dass Radfahren dort nicht erlaubt ist. Seit Jahren ist bekannt, dass dort von Radfahrern Gefahren ausgehen für Mensch und Tier, dass es zu Unfällen kam und manchmal sogar Tiere getötet wurden. Seit Jahren hat Tierschutz / FREIE WÄHLER immer wieder Anfragen gestellt. Nach 5 Jahren sind nun endlich Sperrbaken aufgestellt worden – Hurra! Der FREIE WÄHLER Effekt wirkt!“Foto: (c) gesetze-im-internet.de_stvo_2013_anlage_2__Fußgängerzone_242.1