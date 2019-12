Mit 25.000,- Euro die Arbeit der Siedlergemeinschaft Düsseldorf-Nord unterstützen

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Siedlergemeinschaft Düsseldorf-Nord einmalig mit 25.000,- Euro zu untertsützen.Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke, Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER „Die Siedlergemeinschaft Düsseldorf-Nord (seit 1931) dient gemäß ihrer Satzung dem Zweck, Verbraucherinteressen von insbesondere selbst nutzenden Wohneigentümern, privaten Bauherren und an Wohnimmobilien Interessierten wahrzunehmen und Familien durch Unterstützung bei der Schaffung eines familiengerechten, gesunden und ökologisch wie ökonomisch nachhaltigen Lebensraumes für jedermann zu fördern.Zu den Aufgaben der Gemeinschaft zählen im Einzelnen,a) in allen Fragen der Nutzung des Wohn- und Garteneigentums ihre Mitglieder durch Publikationen und eigene Veranstaltungen zu informieren und fachlich zu beraten;b) die auf das Wohn- und Garteneigentum bezogene Verbraucher- und Familienberatung sowie Interessenvertretung von Erwerbern, Eigentümern und Familien – ggf. auch im Einzelfall – mit der Zielsetzung eines wirksamen Verbraucherschutzes wahrzunehmen;c) den Gedanken der Selbsthilfe in jeder Form zu fördern.d) den bürgerlichen und nachbarlichen Gemeinsinn pflegen,Tradition und Brauchtum zu erhalten und zu beleben, sowie der Geselligkeit zu dienen.Das alles tut die Siedlergemeinschaft seit 88 Jahren. Sie veranstaltet jährlich ein Sommerfest, unterstützt die Aktivitäten der umliegenden Siedlergemeinschaften Am Roten Haus, Auf der Golzheimer Heide und Thewissen und weitere mehrEine finanzielle Unterstützung für die Arbeit der Siedlergemeinschaft ist geboten.“Foto: (c) verband-wohneigentum.de_sg-duesseldorf-nord