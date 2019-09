Miriam Koch's Umgang mit Obdachlosen: Unmenschlich – Unwürdig – Unzumutbar

Aufgrund dessen, dass Wackersteine unter der Rheinkniebrücke abgelegt, weil man dort keine Obdachlosen mehr dulden möchte, schrieb die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Oberbürgermeister an und fragte, ob die Darstellung des Sachverhalts richtig ist, warum es keine anderen Möglichkeiten der Problemlösung gab, wer das angeordnet hat und durch wen es ausgeführt wurde.Der Herr Oberbürgermeister antwortete, er „möchte zunächst einmal klarstellen, dass ich von dieser Aktion auch erst aus der Zeitung erfahren habe. Die Steine wurden auf Betreiben des Amtes für Migration in Abstimmung mit dem Ordnungsamt unter der Brücke ausgelegt.Zur Sache: Düsseldorf ist eine Stadt die mit Obdachlosen immer menschlich umgeht und allen eine menschenwürdige Unterkunft in der Stadt anbietet. Auf der anderen Seite kann es aber auch nicht toleriert werden, dass Obdachlose ihre „Camps“ nach eigenem Gutdünken an jeder beliebigen Stelle in der Stadt aufschlagen z.B. in der Nähe des Landtages und der Staatskanzlei.Insofern befürworte ich es grundsätzlich, den Standort unter unter der Brücke dauerhaft zu untersagen vor allem auch deswegen, da es im Vorfeld mehrere Ansprachen der Betroffenen gab, in denen ihnen das Angebot zur Unterbringung in einer Einrichtung gemacht wurde, wo sogar auch die Hunde der Betroffenen erlaubt waren.“Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Diese Antwort ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert:Erstens: Der OB war im Vorfeld über diese Aktion nicht informiert.Zweitens: Miriam Koch, ehemalige Oberbürgermeister-Spitzenkandidatin der GRÜNEN, dann Flüchtlingsbeauftragte der Stadt und seit 2018 Leiterin des Amtes für Migration und Integration hat diese Maßnahme angeordnet bzw. zu verantworten.Drittens: Der OB führt aus, dass Obdachlose ihre „Camps“ nicht nach eigenem Gutdünken an jeder beliebigen Stelle in der Stadt aufschlagen dürfen wie z.B. nicht in der Nähe des Landtages und der Staatskanzlei, zumal dann nicht, wenn ihnen im Vorfeld Angebote zur Unterbringung in einer Einrichtung gemacht wurden.In der Stadtratssitzung vom 19. Oktober 2017 (TOP 32, 01/ 167/2017) diskutierte der Rat anhand der Informationsvorlage der Verwaltung über die Gründung des neuen Amtes für Migration und Integration.Gleich im zweiten Absatz war und ist zu lesen: „Somit wird Integration eine dauerhafte Aufgabe bleiben, auch im Sinne von Teilhabe und Zugehörigkeit in der Gesellschaft. Diese gilt es zu gestalten.“Für unsere Fraktion frage ich:1.) Ist das die Form der Gestaltung für Obdachlose im Sinne von Teilhabe und Zugehörigkeit in der Gesellschaft, Frau Koch?2.) Ist das der Stil der GRÜNEN?3.) Ist das der Stil der Landeshauptsatdt Düsseldorf: Nähe trifft Freiheit?4.) Wird dieses Vorgehen von den Ampelkooperationspartnern, dem Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) und der Oberbürgermeister-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) mitgetragen?Für uns ist dieses Vorgehen skandalös!Die Würde JEDES Menschen unantastbar.Auch das weitere Vorgehen, die Wackersteine dort nun nicht mehr hinlegen zu wollen, den Schlafplatz aber anders abzusichern, damit er nicht mehr genutzt werden kann, ist so nicht hinnehmbar.Städtische Verwaltung ist für alle rund 650.000 Düsseldorfer da, auch für Obdachlose. Fifty-fifty und andere arbeiten in diesem Berich seit vielen Jahren erfolgreich. In Gesprächen muss gemeinsam mit den Obdachlosen eine Lösung gefunden werden – nicht gegen sie!Für unsere Fraktion ist klar:So konnte man nicht handeln.So durfte man nicht handeln.So darf auch nicht weiter gehandelt werden.Das ist unmenschlich.Das ist unwürdig.Das ist unzumutbar.“