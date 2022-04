Messeparkplatz P 1 und „Classic Days“: Der Parkplatz ist nicht als Open-Air-Eventfläche für 50.000 bis 80.000 Besucher geeignet

Insgesamt werden ca. 50.000 Besucher, verteilt auf die Veranstaltungstage, erwartet. Maximal werden sich etwa 19.000 Personen zeitgleich auf dem Gelände aufhalten. Die Publikumszeiten der Veranstaltung bewegen sich zwischen 9:00 und 18:00 Uhr.Für die Nutzung des Parkplatzes als Veranstaltungsfläche für die „Classic Days“ ist die Erteilung einer Befreiung notwendig.“Der Heimat- und Bürgerverein Lohausen-Stockum und die Siedlergemeinschaft Düsseldorf-Nord haben die Bezirksvertreter in eindringlichen Briefen aufgefordert, nicht zuzustimmen. „Wie bei den Vorbereitungen zum Ed Sheeran Konzert liefert die Verwaltung ein weiteres Mal eine Vorlage, die einer Prüfung vor Gericht in keiner Weise standhalten wird. An dem ordentlichen, bereits laufenden Verfahren vorbei, welches klären soll, ob eine Open-Air-Fläche auf P1 durchsetzbar ist, sieht sich die Dezernentin wohl als Erfüllungsgehilfin des Veranstalters.“Zu diesem Vorhaben erklärt Alexander Führer, Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Erstens: Wir waren und sind dafür, dass der Messeparkplatz P 1 als Messeparkplatz P 1 genutzt wird.Zweitens: Wir waren und sind dagegen, dass der Messeparkplatz P 1 für 80.000, 50.000 oder wieviel tausend Besucher auch immer genutzt werden. Der Messeparkplatz P 1 mit all seinen Bäumen, auch den zu Unrecht entfernten, wurde beim Bau der Messe im Planfeststellungsbeschluss als zwingende Auflage festgesetzt.Drittens: Wir sind den Vor-Ort-Experten, dem Heimat- und Bürgerverein Lohausen-Stockum und der Siedlergemeinschaft Düsseldorf-Nord dankbar, dass sie die Interessen der Anwohner deutlich artikulieren.Viertens: Wir sind den Vor-Ort-Experten, den Bezirksvertretern von CDU, Bündnis 90/Grünen und FDP dankbar, dass sie in der gestrigen Sitzung eindeutig gegen die Beschlußvorlage der Verwaltung gestimmt haben. Da die endgültige Entscheidung erst in der Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung am 5. Mai getroffen wird, hoffe ich, dass auch dort die demokratisch gewählten Vertreter der Düsseldorfer Bürger von CDU, Bündnis 90/Grünen und FDP entsprechend abstimmen.Fünftens: Für die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER erkläre ich: So schön „Classic Days“ oder ein Ed Sheeran Konzert auch immer ist, der Messeparkplatz P 1 ist nicht geeignet für Events mit 50.000 oder 80.000 Besuchern. Der Messeparkplatz P 1 ist ein Messeparkplatz. Wir stimmen am 5. Mai gegen die Beschlußvorlage der Verwaltung!“Foto: pixabay