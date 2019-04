Lebendfutter in Düsseldorf: Bei Lebendigem Leibe gefressen

In Düsseldorf gibt es viele Möglichkeiten, Lebendfutter einzukaufen und an die eigenen, gehaltenen Tiere zu verfüttern. Ob Würmer, Schaben, Fliegen und Grillen oder Nagetiere, Vögel und Küken – viel Lebendfutter wird verfüttert.Da uns zu diesem Thema in den letzten Monaten immer mehr Bürgeranfragen erreichen, fragen wir in der nächsten Ratssitzung die Verwaltung, in wie vielen Geschäften im Stadtgebiet Düsseldorf es möglich und genehmigt ist, Lebendfutter für die eigenen, gehaltenen Tiere einzukaufen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit welche Behörde Verkäufe dieser Art genehmigt und in welchem Rhythmus diese Geschäfte/Verkaufsstellen kontrolliert werden und welche Ergebnisse es in den Jahren 2015 bis 2018 gab.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER und Spitzenkandidatin zur Europawahl am 26. Mai 2019 der „Aktion Partei für Tierschutz – Das Original – Tierschutz hier!“: „Fressen und gefressen werden – in der Natur normale Kreisläufe. Die Raupe knabbert am Gras, der Vogel holt sich die Raupe, der Fuchs frisst den Vogel. Aber müssen zu Hause Tiere gehalten werden, an die Lebendfutter verfüttert wird? Wenn Ja, wie sieht es in Düsseldorf mit der Genehmigung bzw. Kontrolle dieser Geschäfte und Verkaufsstellen aus?Das unsere Fraktion und die sympathische Tierschutzpartei Aktion Partei für Tierschutz – TIERSCHUTZ hier! es kritisch sehen, dass es erlaubt ist, Tiere an zu Hause gehaltene Tiere zu verfüttern, muss sicherlich nicht extra erwähnt werden.“