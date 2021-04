Dazu Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER : „Wenn die Stadt argumentiert, dass diese wichtigen Arbeiten bis Ende März wegen Hochwasser nicht, wohl aber im April ausgeführt werden können, fragen wir, gilt diese Argumentation dann auch für Privatleute? Muss die Stadt hier nicht als Vorbild wirken und sich an Fristen und Termine halten? Muss das Totholz in einem Naturschutzgebiet überhaupt entnommen werden? Wir meinen: Laßt die Urdenbacher Kämpe in Ruhe!“Fotos: © Landeshauptstadt Düsseldorf_Garten-, Friedhofs- und Forstamt