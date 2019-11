Kongress "Digitaler Staat" wird mit der Bahn erreicht – nicht mit dem Flugzeug

Düsseldorf, 9. November 2019In der Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses (POA) vom 7. November 2019 wurde von CDU, SPD, GRÜNEN, FDP und LINKEN der gemeinsame Antrag gestellt, dass je ein Mitglied jeder Fraktion am 3. und 4. März 2020 in Berlin den Kongreß „Digitaler Staat“ besuchen kann und das die dafür anfallenden Kosten für Flug und eine Übernachtung durch den Haupt- und Finanzausschuss genehmigt werden.Dazu merkt Alexander Führer, beratendes Mitglied für die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER im POA an: „Der Besuch dieses Kongreßes ist wirklich sinnstiftend und gewinnbringend für die politische Arbeit und Begleitung in Düsseldorf.Wenn man jedoch dies so beschließt, wie beantragt, bedeutet dies in Realität folgendes:Am Dienstag, dem 3. März 2020 müssen die Teilnehmer von Politik und Verwaltung zusehen, wie sie morgens um 3.00 oder 4.00 Uhr von ihren Wohnungen zum Flughafen Düsseldorf kommen, denn mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist dies fast gar nicht möglich. Nach 5.00 Uhr erfolgt der Check-In, damit kurz nach 6.00 Uhr der Flug starten kann. Gegen 7.30 Uhr, nach Landung in Berlin, führt dann der Weg über das Hotel (Abgabe des Gepäcks) zum Kongreßort. Dort treffen die Teilnehmer nach 9.00 Uhr ein und haben den Auftakt des Kongreßes schon verpasst. Der erste Kongreßtag bietet Vorträge und Veranstaltungen bis ca. 20.00 Uhr, so dass man erst gegen 21.00 Uhr im Hotel ankommt – nach rund 17 oder 18 Stunden, die man unterwegs war und aufmerksam zuhören wollte bzw. sollte.Am nächsten Tag müssen die Teilnehmer auch wieder früh aufstehen, frühstücken und im Hotel auschecken, den auch der zweite Kongreßtag startet früh und bietet viel Programm. Am späteren Nachmittag, und noch bevor das offizielle Ende erreicht ist, müssen die Teilnehmer die Veranstaltung verlassen, um den Rückflug zu erreichen.“Deshalb, weil dies beim letzten Besuch des Kongreßes „Digitaler Staat“ in Berlin so ablief, weil dies den Teilnehmern nicht zuzumuten ist und, weil Flugreisen innerhalb von Deutschland angesichts des Klimawandels, des Klimanotstands und der Vermeidung von CO2 vermieden werden sollten, stellte Alexander Führer den Antrag, statt mit dem Flugzeug, mit der Bahn zu reisen und schon am Vortag anzureisen, damit man auch den ersten Kongreßtag ausgeruht und vollständig erleben könne.Diesem Antrag wurden einstimmig von allen 19 stimmberechtigten Mitgliedern zugestimmt.