Köln: Heinen-Esser: Freie Wähler fordern Verzicht auf Landtagsmandat wegen Mallorca-Gate

Düsseldorf : Landtag NRW | 

Mallorca-Affäre: FREIE WÄHLER Kandidaten in Köln fordern nach Rücktritt auch Mandats-Verzicht von Kölner Ex-CDU-Ministerin

Die Spitzenkandidatin der Freien Wähler NRW Sara Buschner ergänzt:

"Köln hat die Wahl, wir sind die anständige bürgerliche Alternative in Köln". Die Kölner Landtagskandidaten Torsten Ilg und Ludwig Degmayr, sowie Detlef Hagenbruch fordern die zurückgetretene, ehemalige NRW-Umweltministerin Heinen-Esser (CDU) auf, auch auf Ihr zukünftiges Mandat im Landtag von NRW zu verzichten. Heinen-Esser steht auf Platz sechs der Landesliste der NRW-CDU und damit auf einem vorderen Platz für die Landtagswahl: „Sie hat mit ihrem Verhalten der Demokratie und dem Ansehen der Politik schwer geschadet und die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Kölner Wahlkreis getäuscht. Sie jetzt noch kurz vor der Landtagswahl von dem Stimmzettel zu nehmen ist rechtlich nicht möglich. Deswegen fordern wir Frau Heinen-Esser auf, noch vor dem 15. Mai schriftlich zu erklären, dass sie im Falle Ihres Einzugs in den Landtag von NRW, das Mandat nicht annehmen wird,“ so die Kölner Kandidaten der Partei Freie Wähler.„Frau Heinen-Esser verhöhnt die Opfer der Flutkatastrophe und liefert einen weiteren schwerwiegenden Grund für den ohnehin schon eklatanten Vertrauensverlust der Bürger und Bürgerinnen in die Politik. Wer es vorzieht mit Parteikollegen und Kolleginnen auf Mallorca Party zu machen, getreu dem Motto „nach mir die Sintflut“,anstatt in der größten Flutkatastrophe Deutschlands für die von der Flut Betroffenen da zu sein und diese schwere Krise zu managen und dann auch noch den wahren Grund des Rückflugs verschleiert, sollte auch auf sein Landtagsmandat verzichten.“Außerdem fordern die Freien Wähler auch den sofortigen Rücktritt von NRW-Heimat-Ministerin Ina Scharrenbach (CDU).Sarah Buschner,Torsten Ilg,Ludwig Degmayr,Detlef Hagenbruch,