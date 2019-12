Katzenschutzbund mit 25.000,- Euro unterstützen

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, dem Katzenschutzbund Düsseldorf e.V. für seine Aktivitäten 25.000,- Euro Zuschuss zu gewähren.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER „Der Katzenschutzbund Düsseldorf e.V. berät und informiert in allen Fragen der Katzenhaltung, der Reduzierung des Elends freilebender Katzen durch Kastration, durch medizinische Betreuung an Katzenfutterstellen und vielem weiteren mehr.Um diese Arbeiten auch 2020 weiterhin möglich zu machen, beantragen wir einen (weiteren) Zuschuss von 25.000,- Euro.“Foto: pixabay