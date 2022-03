Kann nur der Zweckverband helfen? - Lärm am Unterbacher See

Beschwerden bei Polizei und Ordnungsamt verliefen fruchtlos, da man telefonisch wiederholt die Auskunft erhielt, wegen Arbeitsüberlastungen bzw. anderer Einsätze sich diesem Problem nicht annehmen zu können.Deshalb fragte Torsten Lemmer, Bezirksvertreter der FREIEN WÄHLER in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung die Verwaltung,1.) Was konkret wird die Stadtverwaltung Düsseldorf nun unternehmen, um die Ruhe rund um den Unterbacher See Abends und Nachts und somit dem Schutz von Tieren und Umwelt nachdrücklich und nachhaltend zu gewährleisten?2.) Welche Maßnahmen, Vorrichtungen, etc. sind zur Erfüllung der Ziele aus der Antwort auf Frage 1 erforderlich (z.B. Zeitschaltuhren, ggf. auch mit Kamerafunktion; Schranken zur Beschränkung der Einfahrtmöglichkeiten zu bestimmten Uhrzeiten; etc.)?3.) Wenn zur Erfüllung der Fragen 1 und 2 finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen, frage ich: Sind diese im Haushalt für den Stadtbezirk 8 im Kalenderjahr 2022 frei verfügbar und ausreichend vorhanden bzw. müssen sie von der Bezirksvertretung 8 oder dem Rat der Stadt Düsseldorf – zusätzlich – beschlossen werden?Die Verwaltung teilt zu der Anfrage mit, dass „die Zuständigkeit für die öffentlich zugänglichen Parkplätze beim Betreiber des Erholungsgebiets, dem Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See liegt. Der Zweckverband hat aktuell und auch im Jahr 2021 keine Beschwerden über das dargestellte Verhalten erhalten, sodass bisher auch kein Handlungsbedarf bestand. Zur Durchsetzung des Hausverbots wird dasOrdnungsamt und/oder die Polizei grundsätzlich um Hilfe gebeten. Es sind derzeit keine Maßnahmen und keine finanziellen Mittel erforderlich.“Dazu erklärt Torsten Lemmer: „Diese Antwort überrascht doch sehr, denn in unserer Geschäftsstelle beschwerten sich Bürger, auch darüber, dass Polizei und Ordnungsamt nicht tätig wurden. Und nun? Muss man sich beim Zweckverband beschweren? Das ist sehr unbefriedigend.“Foto: (c) duesseldorf.de_sportamt_laufen-in-duesseldorf_unterbacher-see.html