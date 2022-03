Jugendbande Gelsenkirchen: "Wie die Beute von Raubtieren" - vier arabisch-nordafrikanisch aussehenden Jugendliche

Zuvor hatten ihm zufolge zwei derversucht, in der Tedi-Filiale am Heinrich-König-Platz einen Diebstahl zu begehen. Einer habe eine Verkäuferin im Auge behalten, während der andere Waren in einer Tasche verschwinden ließ. „Die Mitarbeiterin hat den Diebstahl aber bemerkt, ist auf den Täter zugegangen und hat ihn des Ladens verwiesen.“ In dem Moment, so erzählt es Andreas K., habe er sich eingeschaltet.Angreifer fliehen, rufen dem Gelsenkirchener zu: „Nächstes Mal erwischen wir dich allein“„Lass das mal sein, das bringt nichts, habe ich gesagt“, berichtet der Gelsenkirchener. Der Ertappte schubste daraufhin die Verkäuferin weg und verließ den Laden mit seinem Kumpan. Draußen vor dem Laden eskalierte die Situation. „Ich hatte das Gefühl, die Jungs wollten sich rächen, weil sie aufgeflogen waren und ich mich eingemischt hatte“, so der 64-Jährige weiter. Er sei umzingelt gewesen, der mit dem Messer bewaffnete Junge habe versucht, sich von hinten anzuschleichen.