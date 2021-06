Ist Wassersport im Hofgarten, in der Nähe des Schwanenhauses, erlaubt?

Welche Behörde hat nach Abwägung und ggf. mit welchen Auflagen die Ausübung von Wassersport im Hofgarten erlaubt? Wenn es nicht erlaubt wurde, was haben Stadtverwaltung, OSD und/oder Polizei unternommen, die nichterlaubte Sportausübung zu unterbinden? Wenn es erlaubt wurde, wie wird der Schutz der im Hofgarten, und auch im Wasser lebenden Tiere sichergestellt?



Am Sonntag, dem 27. Juni 2021 wurden im Hofgarten, in der Nähe des Schwanenhauses, Fotos aufgenommen, die einen Wassersportler zeigen.In diesem Zusammenhang fragt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der nächsten Sitzung des Stadtrats am 1. Juli die Verwaltung,Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Dieser ungeheuerliche Vorfall muss aufgeklärt werden! Was war da los? Wer ist verantwortlich? Wenn niemand eingeschritten ist, warum nicht? Wieviele Tiere wurden verletzt oder getötet?Es gint noch so viel zu fragen!“Fotos: (c) Walter Hermanns