In zu vielen Düsseldorfer Schulen sind auch nach den Sommerferien Lüften und Masketragen die Corona-Antwort der Verwaltung

„Da bestellte und an die Stadt Düsseldorf gelieferte Deckenlüfter bisher in vielen Grundschulen noch nicht eingebaut worden sind, frage ich unter Berücksichtigung der BAFA-Pressemitteilung vom 10. Juni 2021, wie die Stadtverwaltung Düsseldorf sich zu der Überlegung verhält, die hier vorhandenen Deckenlüfter in Schulen für KinderJahren einzubauen und für KinderJahren neue zu bestellen, die dann in Kindertageseinrichtungen, Horte, Kindertagespflegestellen oder/und staatlich anerkannten allgemeinbildenden Schulen in öffentlicher oder freier Trägerschaft eingebaut und so finanziell mit 80% der förderfähigen Kosten bezuschusst werden?“Für die Verwaltung antwortete Stadtdirektor Hintzsche, dass „die für die städtischen Grundschulen bestellten UVC-Luftreinigeranlagen vollständig ausgeliefert [wurden], an einigen Standorten bereits in Betrieb [sind] und an allen anderen Grundschulen bis zum Ende der Sommerferien montiert sein [werden]. Eine Umverteilung an andere Einrichtungen würde neben wirtschaftlichen Aspekten insbesondere einen zusätzlichen Zeitverzug zur Inbetriebnahme aller Geräte von mehreren Monaten bedeuten. Im Rahmen bestehender Fördermöglichkeiten wurden zudem auch für diese UVC-Luftreinigeranlagen bereits anteilig Fördermittelanträge gestellt. Eine Umverteilung zu anderen Standorten würde dazu führen, dass diese Geräte nicht mehr förderfähig wären.Das Förderprogramm des Bundes zur Um- und Aufrüstung von stationären raumlufttechnischen (RLT) Anlagen in öffentlichen Gebäuden ist der Verwaltung bekannt. Sowohl für die städtischen Schulen als auch die städtischen Kitas wird die Umsetzbarkeit von RLT-Anlagen gemäß BAFA-Förderung geprüft. Durch die notwendigen aufeinander aufbauenden Verfahrensschritte (Bedarfsermittlung, Fördermittel-Antragstellung, Fördermittelbewilligung, Vergabe der Aufträge, Produktion, Lieferung und Montage) ist das Fördermittelprogramm keine "Sofortmaßnahme" für die diesjährigen Sommerferien, sondern eine mindestens mittelfristige Unterstützungsmaßnahme.Grundsätzlich wird entsprechend der Empfehlung des Umweltbundesamtes die Stoßlüftung nach wie vor als effektive Maßnahme zur Reduzierung von virushaltigen Partikeln in Innenräumen gesehen.Somit ist nicht davon auszugehen, dass alle Schulen oder Jugendeinrichtungen für Kinder unter 12 Jahren nachträglich mit RLT-Anlagen nachgerüstet werden müssen, sondern dieses im Einzelfall anhand der baulichen Gegebenheiten und der jeweiligen Nutzung entschieden wird.“Dazu erklärt Torsten Lemmer: „Okay, schön, dass nun endlich bis zum Ende der Sommerferien 2021 die städtischen Grundschulen in Düsseldorfer mit Deckenlüftern ausgestattet werden.Nicht ausgestattet werden Kindertageseinrichtungen, Horte und Kindertagespflegestellen bis 12 Jahre sowie alle alle Schulen oder Jugendeinrichtungen für Kinder ab 12 Jahren.Das empfinden wir als Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER für all die betroffenen Kinder und Jugendlichen als Skandal!Die Delta-Variante breitet sich aus. Impfangebote für Kinder unter 12 gibt es nicht. Für Kinder ab 12 gibt es von der ständigen Impfkommission derzeit keine allgemeine Impfempfehlung. Außerdem gibt es Erwachsene, Eltern, Lehrer, Hausmeister, Betreuer, etc., die, aus welchen Gründen auch immer, nicht geimpft sind bzw. nicht geimpft werden. Somit sind auch nach den Sommerferien viele Kinder und Jugendliche dem Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Hier dann weiterhin auf Lüften und Masketragen zu setzen, halten wir für die falsche Lösung.Es muss auch Kinder und Jugendlichen endlich wieder möglich werden, ohne Maske, Lüften und Hybridunterricht leben zu dürfen!“Foto: pixabay