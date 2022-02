In Deutschland würden viele Linke, Grüne und Linksliberale Dänemark als ausländerfeindlich bezeichnen. Wichtig für Dänemark ist, dass dänische Politik insbesondere dänenfreundlich ist

Frederiksens Erfolg hat maßgeblich mit einer im EU-Vergleich strikten Migrationspolitik zu tun, für die sie in ihrem Land große Unterstützung genießt. Das Credo: Der Sozialstaat muss Grenzen setzen, um solidarisch handeln zu können. Die Regierung hat „Null Asyl“ als Ziel ausgegeben und will die Entstehung sogenannter Parallelgesellschaften zur Not auch mit dem Abriss ganzer Wohnblocks in migrantisch geprägten Nachbarschaften verhindern. Mit dieser Linie hatte die Socialdemokraterne den Rechtspopulisten bereits bei der Wahl 2019 viele Stimmen abgejagt.



In der SPD sind solche Töne eher selten zu hören. Nach der Wahl in Dänemark hatte Olaf Scholz, damals noch Finanzminister, seine Partei sogar explizit davor gewarnt, einen ähnlichen Kurs einzuschlagen. „Abschottung und Ausgrenzung kann nicht unsere Politik sein“, sagte er damals. Auch als Kanzler zeigt sich Scholz bislang eher einer liberalen Migrationspolitik zugeneigt.



Die von ihm geführte Ampel-Koalition will die Arbeitsmigration fördern und den Familiennachzug etwa für Ehepartner und Geschwister unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge erleichtern.



Die dänischen Sozialdemokraten argumentieren, eine zu lockere Migrationspolitik überfordere das Sozialsystem, schade damit vor allem der Arbeiterklasse und damit auch den Prinzipien der Sozialdemokratie.

