In Bilk und Flingern-Nord wird der Parkraum bewirtschaftet werden

Im August 2019 haben SPD, Bündnis 90/Grüne und FDP gegen die Stimmen von Tierschutz / FREIE WÄHLER, CDU und LINKEN für ein Parkraumbewirtschaftungskonzept in Düsseldorf gestimmt und die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten.Nun hat die Verwaltung für Bilk und Flingern-Nord ein solches in der Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses zur Abstimmung gestellt, welches jetzt von CDU, SPD, Bündnis 90/Grüne, LINKE und Die Partei-Klima gegen die Stimmen von Tierschutz / FREIE WÄHLER und FDP beschlossen wurde.Dazu äußert sich Alexander Führer, ordentliches Mitglied im Ordnungs- und Verkehrsausschuss: „Es ist traurig, dass nun die CDU umgefallen ist und gegen diejenigen gestimmt hat, die zwischen Bilker Bahnhof im Norden und Suitbertus- /Fruchtstraße im Süden wohnen.Genauso betroffen sind nun die Düsseldorfer Anwohner zwischen Dorotheen- und Cranachstraße bis hin zur Bahnlinie und dem S-Bahnhof Flingern Süd.Es ist richtig, dass öffentlicher Raum öffentlich ist und von allen genutzt werden soll. Trotzdem muss man alle Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger, Radfahrer, E-Roller-Nutzer, Auto- und LKW-Fahrer ebenso mitdenken, wie Kinder, Senioren, Behinderte, den Lieferverkehr und alle weiteren Nutzer.Dies wird hier wohl nicht ausgewogen genug geschehen. Insbesondere diejenigen Anwohner, die ein Auto haben und auf Parkplätze im öffentlichen Raum angewiesen sind, weil ihnen keine sonstige Abstellmöglichkeit zur Verfügung steht, werden sich nun umschauen. Ob dies der richtige Weg ist, wird von Tierschutz / FREIE WÄHLER bezweifelt.Deshalb haben wir 2019 im Stadtrat mit Nein gestimmt. Deshalb haben wir nun im Ordnungs- und Verkehrsausschuss mit Nein gestimmt.“Fotos: (c) Landeshauptstadt Düsseldorf