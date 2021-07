IHK Diskussion zur Bundestagswahl: Falsches Signal gegen rechte Gesinnung

Dazu erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER:„Erstens: Ob man die AfD nun mag oder nicht, es handelt sich bei ihr um eine Partei, die zu Wahlen zugelassen ist.Sie ist – leider – auf allen Ebenen in den Parlamenten und Vertretungen gewählt. Dies sind in Düsseldorf Bezirksvertretungen, Stadtrat, Regionalrat, Landtag, Bundestag und Europaparlament.Zweitens: Die Bundestagsabgeordneten Jarzombek und Strack-Zimmermann debattieren selbstverständlich mit der AfD im Deutschen Bundestag.Drittens:Viertens: Außerdem ist bemerkenswert, dass, die in den Umfragen bundesweit bei mindestens 3% geführt werden, nicht eingeladen wurden. Auch in Düsseldorf gibt es für die zwei Wahlkreise Direktkandidaten.Mein Fazit: Die Bundestagsabgeordneten Jarzombek und Strack-Zimmermann haben der IHK und der Demokratie einen Bärendienst erwiesen. Die IHK ist beschädigt. Die AfD kann sich wieder einmal in ihrer Märtyrerrolle gefallen. CDU und FDP brauchen sich nicht wundern, wenn durch solche Vorfälle der eine oder andere Wähler genau deshalb sein Kreuz bei der AfD macht!“Foto: pixabay