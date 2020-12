Hunde und Katzen aus Tierquälerhaushalt befreit

„In Düsseldorf wurden zwei Wohnungen durch Mitarbeiter*innen der Polizei und Mitarbeitern*innen des Instituts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen durchsucht. Die Hausdurchsuchungen waren vom Institut für Verbraucherschutz veranlasst worden, um einem Verdachtsmoment auf gewerblichen Tierhandel nach zu gehen.In einer der beiden Wohnungen wurden zwei Hunde und drei Katzen sichergestellt, in der zweiten Wohnung wurden keine Tiere vorgefunden.Bei den Hunden handelt es sich um eine trächtige Labrador-Mix- Hündin (ca. 5 Jahre alt) und um einen kniehohen, ausgewachsenen Terrier-Mix-Rüden (Alter unbekannt).Bei den Katzen handelt es sich um eine ausgewachsene Perserkatze (Alter unbekannt) und zwei „britisch Kurzhaarkatzen“ (7 Monate und 1,5 Jahre). Das Allgemeinbefinden und der Zustand der Tiere waren gut.Die durchgeführten Hausdurchsuchungen, die Anlass dieser Anfrage sind, waren ein Teil der Kontroll- und Rechercheergebnisse des Instituts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen zum illegalen Tierhandel in Düsseldorf.Nicht nur zu Weihnachten, sondern ganzjährig werden Tierhaltungen durch das Institut kontrolliert.Neben den durchschnittlich 500 anlassbezogenen Kontrollen aufgrund von Tierschutzbeschwerden, werden auch Verkaufsanzeigen im Internet beobachtet und bei Verdacht auf Verstöße gegen Tierschutz- bzw. Tierseuchenvorgaben gezielte Verdachtskontrollen durchgeführt.Zusätzlich zum nationalen Tierhandel wird auch der grenzüberschreitende Handel überwacht, in dem Handelsdokumente, sogenannte Traces-Meldungen, arbeitstäglich auf Hinweise zu Tiertransporten in die Landeshauptstadt gesichtet werden.Zur Aufdeckung illegalen Tierhandels steht das städtische Amt außerdem fortlaufend in engem Kontakt zu zahlreichen anderen Veterinärbehörden im In- und Ausland sowie den Zollämtern in Düsseldorf.Zusätzlich werden neben den beschriebenen Kontrollmaßnahmen mehrmals jährlich Pressemeldungen durch das Institut veranlasst. In diesen Meldungen gibt es Tipps zum Kauf eines Haustieres und worauf Käufer*innen achten sollten, um nicht an einen illegalen Tierhändler*in zu geraten.“Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Es ist traurig, zu erfahren, dass es jährlich rund 500 Tierschutzbeschwerden gibt und leider auch immer wieder Menschen als Tierquäler auffällig werden.Es ist gut, dass Polizei und Mitarbeiter des Instituts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen hinsehen und einschreiten, wenn etwas auffällt. Denoch stellt sich die Frage, warum jeden Tag Tiere misshandelt und gequält werden. Liegt es an mangelnder Bildung, Empathie und Verständnis für die Mitgeschöpfe? Liegt es daran, dass die zivilgesellschaftliche Ächtung noch nicht ausreichend ist?Als Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER werden wir hier auch weiterhin den Finger in die Wunde legen.“Fotos: pixabay