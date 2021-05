Hofgarten von Müll und Kot befreit

Walter Hermanns, Hofgartenfotograf und Bürgermitglied der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Ich danke allen, die am Samstag mitgeholfen haben. Es war leider wieder sehr notwendig, denn in den letzten Monaten haben noch mehr Menschen, als sonst, „vergessen“, auf welche Art und Weise Müll entsorgt wird – nämlich in die bereitsgestellten Mülleimer.Noch schlimmer war es, feststellen zu müssen, dass menschliche Hinterlassenschaften in Form von Kot extrem zugenommen haben. Coronabedingt hat die Gastronomie geschlossen, also gehen die Menschen in die Büsche. Zu oft bleibt dann das Ergebnis liegen und wird nicht entsorgt. Auch das hat die Aufräumhelfer nicht entmutigt. Trotzdem wünschen wir uns, dass diejenigen, die den Hofgarten aufsuchen, um sich zu erholen, um die Natur zu genießen, um die Tiere zu beobachten, sich nicht so rücksichtslos verhalten, wie es ein Teil der Besucher durch ihr Verhalten leider gezeigt haben.“Fotos: Walter Hermanns1.) ein Teil der ehrenamtlich engagierten Aufräumhelfer - in der Mitte Frau Bonmariage2.) bei der Arbeit, auch unter den Büschen3.) ein Teil der Müllsäcke, am Schwanenhaus