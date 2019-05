Hofgarten: jämmerliche Müllhalde

Engagierte Bürger haben der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER aktuelle Fotoaufnahmen über Müll, Dreck und Verschmutzungen im Hofgarten geschickt.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Die Lücke zwischen Ankündigungen und Realitäten wird immer größer. Oberbürgermeister Geisel war vor Wochen über Vermüllungen an Containerstandorten entsetzt. Letzte Woche gab es die große Ankündigung eines 10-Punkte-Programms für mehr Stadtsauberkeit.Und? Gehört der Hofgarten – und andere öffentliche Grünanlagen ebenso – nicht zur Stadt und zur Stadtsauberkeit? Ist der Hofgarten in diesem jämmerlichen Zustand eine Visitenkarte der Landeshauptstadt? Wollen wir als Zivilgesellschaft das so hinnehmen?Für mich und meine Fraktion sage ich: Nein, wollen wir nicht. Und werden wir auch nicht. Wir werden in der politischen Arbeit, sowohl in den Ausschüssen, als auch im Rat, solange den Finger in die Müllwunde legen, bis endlich keine Gründe mehr zur Klage vorliegen. Das hat beim Pferde-Kutschenverbot im Rosenmontagsumzug geklappt. Das hat beim Wildtierverbot in Zirkussen geklappt. Und das wird uns auch bei diesem und anderen Themen gelingen – versprochen!“