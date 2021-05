Hakenkreuz-Vergleich in BV 4: Herr Schmittmann und die CDU müssen sich entschuldigen

Michael Schmittmann, Bezirksvertreter für die CDU und von Beruf Rechtsanwalt in einer renomierten, Düsseldorfer Anwaltskanzlei, verglich die Z-Form des Gebäuderiegels mit einem Hakenkreuz.Dazu Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Was ist in Herrn Schmittmann gefahren? Wie kann man, nach Jahren der Diskussion um die Nutzung und Bebauung des Grundstücks St. Anna meinen, sich so zu äußern?Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER und auch ich persönlich verabscheuen jeden Vergleich mit nationalsozialistischem, rassistischem oder antisemitischem Gedankengut. Wir erwarten von Herrn Schmittmann umgehend und öffentlich eine Entschuldigung gegenüber der Verwaltung, der BV 4, der Projektentwicklung und den Düsseldorfer Bürgern. Außerdem erwarten wir von der CDU linksrheinisch und der CDU Düsseldorf umgehend und öffentlich eine Klarstellung!“Fotos: (c) duesseldorf.de_rat_ratsinfo.html__Michael Schmittmann und duesseldorf.de